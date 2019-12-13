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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بالعاصمة بشأن الأمطار، حيث خصصت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236).
وينشر الخليج 365 الأرقام الساخنة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الأمطار والتي تم تخصيصها في كل حي من أحياء محافظة القاهرة البالغ عددها 38 حيًا مقسمة على 4 مناطق هي (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية).
كانت هذه تفاصيل خبر اتصال مباشر.. ننشر أرقام الخطوط العاجلة لشكاوى الأمطار في 38 من أحياء القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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