زعماء الاتحاد الأوروبي يدينون الاتفاق البحري التركي مع ليبيا ويعتبرونه غير قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):
أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق البحري التركي الليبي خلال اجتماع عقد في بروكسل في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وأعلنوا أن اتفاقية ترسيم الحدود تنتهك القوانين الدولية.
وورد في نص اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم "تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن ينتج عنها أي تبعات قانونية بالنسبة لدول ثالثة".
وأعرب البيان عن "تضامنه" مع اليونان وقبرص، اللتين لديهما مخاوف من أن تركيا تحاول إثبات ادعاء باحتياطيات غاز طبيعي قيمة التي يشتبه في أنها تقع تحت قاع البحر.
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