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حريق بسيارة أسطوانات غاز في الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق محدود في أحد أبواب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، في قرية سنطة البلد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قبل أن يتمكن سائق السيارة من السيطرة عليه.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود حمزة إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال النيران في باب سيارة نقل ملك عبد الرازق أحمد، من أهالي قرية سنطة البلد، أثناء سير السيارة التي كانت محملة بأسطوانات غاز، بسبب ماس كهربائي بمحرك السيارة، وتمكن السائق من السيطرة على الوضع قبل تفاقمه، وحرر محضر بالواقعة.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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