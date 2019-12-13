حريق بسيارة أسطوانات غاز في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
اندلع حريق محدود في أحد أبواب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، في قرية سنطة البلد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، قبل أن يتمكن سائق السيارة من السيطرة عليه.
تلقى مدير الأمن اللواء محمود حمزة إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال النيران في باب سيارة نقل ملك عبد الرازق أحمد، من أهالي قرية سنطة البلد، أثناء سير السيارة التي كانت محملة بأسطوانات غاز، بسبب ماس كهربائي بمحرك السيارة، وتمكن السائق من السيطرة على الوضع قبل تفاقمه، وحرر محضر بالواقعة.
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