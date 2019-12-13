قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن هدف الحياد المناخي لعام 2050

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

أعلن شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع تويتر، بعد ساعات من المحادثات، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي إن بولندا ستحصل على وقت إضافي حتى صيف 2020 لتقرير ما إذا كان يمكنها الالتزام بتنفيذ الهدف.

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وأضافت "ليس هناك تقسيم لأوروبا إلى أجزاء مختلفة، لكن هناك دولة عضو ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وسوف يكون تحقيق الهدف الأولي بخفض الانبعاثات الكربونية بدول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الوقود الأحفوري وكذلك إيجاد طرق لالتقاط أو موازنة الانبعاثات المتبقية.

وانخفضت انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين، لكنها لا تزال تمثل نسبة 9.6 بالمئة من الكربون المنبعثة عالمياً كل عام، وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2018.