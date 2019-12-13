تركيا تنتقد اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

انتقد فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن، قائلاً: "لقد اختار مجلس الشيوخ الأمريكي مجرد فرض وجهة نظر أحادية الجانب للغاية للتاريخ لأغراض سياسية".

وقال ألتون في تغريدة عبر موقع تويتر:"نرفض هذه المحاولات لإلحاق الضرر بتركيا لأسباب سياسية لا علاقة لها بالحقيقة".

وأضاف "التاريخ والحقيقة لن تتغير نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي!".

وكان مجلس الشيوخ قد مرر أمس الخميس قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الاولي والتي راح ضحيتها مليون ونصف على ايدى قوات الأمبراطورية العثمانية .

كان مجلس النواب قد وافق على قرار مماثل، على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأمريكية لتلك الخطوة استنادا إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيد العلاقات مع تركيا.

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ومرر المجلس الذي يقوده الجمهوريون القرار يوم الخميس دون اعتراض، وكانت هذه هي المحاولة الرابعة للسيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في سعيه للحصول على موافقة بالإجماع على القرار .

ورغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أنه له ثقل بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وغضب المشرعون الأمريكيون من الهجوم العسكري التركي في شمال سورية في شهر اكتوبر الماضي بعد سحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب فجأة قوات من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

كما انتقد المشروعون الأمريكيون قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400، وهو الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون ساري المفعول .

وترفض تركيا استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف الطرد الجماعي للأرمن من جانب الامبراطورية العثمانية وقتلهم.