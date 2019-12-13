شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تبحث عن ضحايا بركان «وايت» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت السلطات في نيوزيلندا عملية في وقت مبكر اليوم الجمعة، لاستعادة جثث ثمانية أشخاص مفقودين يفترض أنهم لقوا حتفهم إثر ثوران بركان بحري في جزيرة وايت.

وتم التأكد من وفاة الأشخاص الثمانية وإصابة العشرات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد انفجار بركان بحري وقع يوم الاثنين الماضي.

وقال نائب المفوض جون تيمز في بيان: "أقيم هذا الصباح، قداس عند البحر مع ممثلي عائلات ضحايا ثوران بركان جزيرة وايت أيلاند أو واكاري". وأوضح تيمز أن العائلات عادت إلى البر الرئيسي.

وتوفي خمسة أشخاص، الاثنين الماضي، بعد إجلائهم من وايت أيلاند التي تقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، وتوفي سادس، الثلاثاء الماضي، في مستشفى بأوكلاند.

وعرقل استمرار الهزات الأرضية، أول أمس الأربعاء، جهود الشرطة لانتشال جثث ثمانية أشخاص ما زالوا في وايت أيلاند.