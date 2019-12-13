حزب العمال البريطاني: "التعب من بريكست" وراء هزيمتنا

أعلن نائب زعيم حزب العمال البريطاني جون ماكدونيل، أن الهزيمة النكراء التي مُني به حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة تمثل "خيبة أمل كبرى".

وأضاف نائب زعيم حزب العمال، أن تلك الهزيمة نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبني الحزب موقفاً حاسماً في هذا الملف.

وقال ماكدونيل في تعليقه على نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات: "يبدو أن موضوع بريكست كان مهيمناً، إنه ناجم إلى حد كبير عن التعب من بريكست، الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع".

استطلاع للرأي



أأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني.

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وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.





كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الأسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.

وعقب الاستطلاع بدقائق، قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1,6% مقابل اليورو.

ويسعى المحافظون بقيادة بوريس جونسون إلى تشكيل حكومة ذات أغلبية محافظة تعمل على إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسحب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وكان جونسون أول من بادر إلى استخدام "بريكست" في السباق الانتخابي، حيث هاجم منافسه الزعيم العمالي كوربن، طالبا منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن "المحافظين" يتولى مقاليد السلطة في بريطانيا منذ 2010، حين تقدم على خصمه العمال في الانتخابات العامة بعد استقالة آخر رئيس وزراء لبريطانيا عن حزب العمال جوردون براون.