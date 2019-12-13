- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبعوث أمريكا للخرطوم: إزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبعوث أمريكا للخرطوم: إزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت
الجمعة 13 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد المبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى وقت، وأنه على السودان، أن يعمل على "مقابلة قائمة الطلبات التى تريدها الولايات المتحدة".
والتقت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله أمس الخميس، مع المبعوث الأمريكي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوث أن الولايات المتحدة تتطلع لمد جسور التعاون مع السودان، وكذلك الوقوف على المستجدات ومعرفة احتياجات الحكومة المدنية، موضحا أن واشنطن تتابع الأوضاع والتطورات الإيجابية فى السودان.
وشدد على أن بلاده تعتبر السودان شريكا وستقدم دعما فنيا للحكومة، كما تطرق إلى اجتماعات أصدقاء السودان واستضافة واشنطن لمؤتمر المانحين فى أبريل القادم.
من جانبها، أشادت وزيرة خارجية السودان بالتطورات الإيجابية فى العلاقة بين البلدين، كما قدمت شرحا عن الوضع الاقتصادى والأولويات التى تحتاجها الحكومة الانتقالية.
وأكدت أن ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمر لازم، لانتفاء مبرراته، بعد زوال النظام البائد، مشددة على أهمية الدعم للحكومة الانتقالية فى السودان فى ظل الإصلاحات الواسعة وإقامة الديمقراطية والسعى لتحقيق السلام .
وأشارت إلى أهمية تسهيل إجراءات الدخول ين البلدين لتشجيع المستثمرين، ومد جسور التعاون البناء بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكا للخرطوم: إزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب يحتاج إلى وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.