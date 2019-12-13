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برلمانى يطالب الحكومة بإعادة النظر فى اشتراطات بناء المدارس بالقرى والمدن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن استيضاح سياسة إعادة بناء المدارس التى صدر لها قرارات إزالة، واشتراطات البناء للمدارس الجديدة، وخطة زيادة أعداد المدارس للقضاء على الكثافة فى الفصول.

وأوضح تمراز، أنه تم إزالة عدد من المدارس بمحافظة البحيرة، فى إطار التطوير والتجديد، ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى، مما تسبب فى زيادة الكثافة فى المدارس المجاورة لتلك التى صدر لها قرارات إزالة، لافتا، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تقف حائلاً لإعادة بناء هذه المدارس، من خلال تمسكها باشتراطات البناء التى قد لا تنطبق على المدارس القديمة التى تمت إزالتها.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إلى أن تمسك هيئة الأبنية بقراراتها يعنى عدم إعادة بناء هذه المدارس مرة أخرى، متسائلا: أين خطة الوزارة لبناء مزيد من المدارس للقضاء على أزمة التكدس؟، وما مصير المدارس التى أُزيلت ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى، وهل يمكن أن يتم استثناء المدارس التى أُزيلت من اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية؟.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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