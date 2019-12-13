بنسبة 64 %.. مديرية حملة تبون تُعلن فوزه بانتخابات الجزائر

أعلنت مديرية حملة عبد المجيد تبون، المرشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر، فوز مرشحها بأغلبية الأصوات، متقدما على عبد القادر بنقرينة، وعلي بن فليس.

وأكدت قناة “النهار” الجزائرية، مساء اليوم الخميس، نقلا عن مديرية حملة المرشح تبون، فوز هذا الأخير بنسبة 64 في المائة من الأصوات.

وأضافت القناة الجزائرية، حسب المديرية ذاتها، أن تبون فاز بـ35 ولاية بنسبة 50 في المائة، ليفوز بذلك بكرسي الرئاسة، خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى من الرئاسة بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

و انطلقت عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحا، في جميع المحافظات والمدن الجزائرية، قبل أن تُغلق مراكز الاقتراع في الثامنة مساء، علما أنها تمت وسط احتجاجات عارمة، وحملة مقاطعة كبيرة.