بريطانيا: اكتساح المحافظين وبفارق كبير عن العمال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت استطلاعات الرأي الأوليّة، في بريطانيا، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، إلى تفوّق كاسح لحزب المحافظين بـ 368 مقعدًا لحزب المحافظين، أما حزب العمال حصل على 191 مقعدًا وفقًا لما ذكر استطلاع الرأي، ويُشار إلى أنّ هذه النتيجة جاءت بشكل مفاجئ ليس على نجاح المحافظين، بل على الاكتساح والفارق بين نسبة تمثيل كل من الحزبين.

ويشار إلى أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل ممّا سيسمح لجونسون، بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير.

وبحسب الاستطلاع فإنّ حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدًا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدًا لحزب العمال ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال ساعات الليل، وما أن شاع نبأ فوز جونسون، حتى قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1,6% مقابل اليورو.

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وأشار محللون سياسيون، أنّ السبب الرئيسيّ في اكتساح جونسون للانتخابات وحصوله على 56% من مجمل مقاعد البرلمان بعد أن كانت تعطيه استطلاعات الرأي ما لا يزيد عن 43%، هو تماشيه مع إرادة الشعب بعد أن صوت قبل 3 سنوات من خلال الاستفتاء الشعبيّ على تأييد خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبيّ، فيما وقف حزب العمال بوجه إرادة البريطانيين، الذين أرادوا الانفصال.

(تويتر)

وجاءت نتائج استطلاع الخروج، كالتالي، المحافظين 368، العمال 191، الحزب الوطني الأسكتلندي 55، الديمقراطيون الأحرار 13، حزب بليد سيمرو في ويلز 3، الخضر 1، حزب "بريكست": 0، آخرون: 22.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها انتخابات برلمانية في شهر كانون الأول/ ديسمبر منذ 100 عام، وهي الثالثة في أقل من 5 سنوات بعد انتخابات 2015، و 2017.