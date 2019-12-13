شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بلغت 41.14 % والان نبدء بالتفاصيل
وذكر شرفي في مؤتمر صحفي أن نسب المشاركة بالعملية الانتخابية في كل محافظة من الوطن ارتفعت بشكل ملموس إلى غاية غلق مكاتب الاقتراع في الساعة السابعة مساءً، حيث بلغت 41.14 % على المستوى الوطني و8.69 % بالنسبة للناخبين المغتربين.
وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بلغت 7.92 %، وفي حدود 25 % في الساعة الخامسة مساءً ، و33.06 % على السابعة مساءً.
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