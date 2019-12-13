شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بلغت 41.14 % والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية الجزائرية محمد شرفي اليوم إن نسبة المشاركة الوطنية في الاقتراع الخاص بانتخابات الرئاسة الذي بدأ اليوم، بلغت 41.14 % عند غلق مراكز التصويت.

وذكر شرفي في مؤتمر صحفي أن نسب المشاركة بالعملية الانتخابية في كل محافظة من الوطن ارتفعت بشكل ملموس إلى غاية غلق مكاتب الاقتراع في الساعة السابعة مساءً، حيث بلغت 41.14 % على المستوى الوطني و8.69 % بالنسبة للناخبين المغتربين.

وكانت نسبة المشاركة في الاقتراع عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بلغت 7.92 %، وفي حدود 25 % في الساعة الخامسة مساءً ، و33.06 % على السابعة مساءً.