شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: اتفاق «أردوغان - السراج» انتهاك للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

وصف قادة دول الاتحاد الأوروبي اتفاق تركيا وحكومة الوفاق الليبية بأنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ووفقا لمسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة.

» تضامن ودعم

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

ودعت اليونان الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ بدأت أمس الخميس قمة الاتحاد الأوروبي وتستمر لمدة يومين.

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وقال الاتحاد الأوروبي: إنه لا قيمة قانونية للاتفاق التركي الليبي البحري، مشيرة إلى أن الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى. وأفادت الفضائية أن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع قبرص واليونان ضد أفعال تركيا.

» مظاهرة ليبية

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار تأييد بلادها موقف اليونان وقبرص إزاء المذكرة التركية الليبية حول مناطق النفوذ البحرية. وقالت أديبار: ندعو تركيا وليبيا إلى احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وحل مسألة المناطق البحرية وفقا للتشريع الموجود بمشاركة جميع أطراف الخلاف. وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي على خلفية الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة.

يأتي هذا فيما يخرج الليبيون اليوم الجمعة في مظاهرات حاشدة ضد التدخل التركي السافر في شؤون بلادهم، والتي كان آخرها اتفاق «السراج - أردوغان»، وتصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت حكومة الوفاق.