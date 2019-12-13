شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 متظاهرين عراقيين بنيران ميليشياوي والان نبدء بالتفاصيل
وتتهم ميليشيات موالية لإيران بشن حملة اغتيالات وتصفيات ومطاردات لناشطي الحراك الرافض لتدخلات نظام الملالي في بلادهم.
رشاش «كلاشنكوف»
وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية: إن مدنيا مسلحا يدعى هيثم علي إسماعيل 17عاما أطلق الرصاص فجر أمس، من بندقية «كلاشنكوف» صوب متظاهرين في ساحة الوثبة وقتل أربعة منهم.
وأوضح الشهود أن عددا من المتظاهرين طاردوا الجاني في أزقة ساحة الوثبة، وهو يحمل البندقية وتم الإمساك به وقتله وتعليق جثته على عمود كهرباء في الساحة وسط تجمع المئات من المتظاهرين، ولا تزال الجثة معلقة.
ويتواصل سلاحا الخطف والقتل بحق الناشطين في العراق، حيث أفاد ناشطون مدنيون أن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشطين الشابين عمر العامري وسلمان المنصوري، بعد مغادرتهما ميدان التحرير، وسط بغداد ولم يعرف بعد مصيرهما.
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