شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات وأعمال تخريب في هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: إن شخصا رابعا لاذ بالفرار.
ووفقا لتقارير الشرطة صعد الأربعة على متن حافلات وضغطوا على أزرار الطوارئ ثم بدأوا في تحطيم النوافذ بالمطارق.
وأوضحت الشرطة: أنها تلقت تقارير تفيد بأن خمسة ألقوا قنابل حارقة على مطعم ياباني بمركز تجاري في تشونج شا وان، ولم ترد تقرير عن إصابات. وأفادت الشرطة بأن آخرين أشعلوا النيران عند مفترق طرق في مونج كوك، وهي منطقة تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة خلال أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات في المدينة، التي تحكمها الصين.
ولم تذكر الشرطة أن التخريب يتصل بالاحتجاجات.
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