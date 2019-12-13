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هجمات وأعمال تخريب في هونغ كونغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات وأعمال تخريب في هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت شرطة هونغ كونغ أمس الخميس، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتصل بالحرق العمد والتخريب بمنطقة كولون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. وقالت الشرطة في بيان صحفي: إنها قبضت على فتاة (15 عاما) وفتى (16 عاما) وشاب (29 عاما)، فيما يتصل بتخريب حافلات عامة.

وأضافت: إن شخصا رابعا لاذ بالفرار.

ووفقا لتقارير الشرطة صعد الأربعة على متن حافلات وضغطوا على أزرار الطوارئ ثم بدأوا في تحطيم النوافذ بالمطارق.

وأوضحت الشرطة: أنها تلقت تقارير تفيد بأن خمسة ألقوا قنابل حارقة على مطعم ياباني بمركز تجاري في تشونج شا وان، ولم ترد تقرير عن إصابات. وأفادت الشرطة بأن آخرين أشعلوا النيران عند مفترق طرق في مونج كوك، وهي منطقة تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة خلال أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات في المدينة، التي تحكمها الصين.

ولم تذكر الشرطة أن التخريب يتصل بالاحتجاجات.

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