شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. الاقتراع يحدد مصير «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
ويجري التنافس على جميع مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650 مقعداً في الانتخابات، التي تعقد قبل أكثر من عامين من الموعد المقرر.
وكان رئيس الوزراء قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة على أمل كسر الجمود في البرلمان، الذي أوقف الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
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