أوروبا تمدد عقوباتها الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر

الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني خلال جلسة المباحثات- أ.ف.ب

قرر قادة الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 لستة أشهر إضافية، بحسب ما أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي.



ويأتي قرار التمديد، الذي اتخذ خلال قمة عقدت في بروكسل، بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقد في باريس الإثنين الماضي وكان أول لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برعاية مشتركة فرنسية وألمانية.

ويعتبر اللقاء أول اجتماع رباعي من نوعه على مستوى القمة منذ 3 سنوات.

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وفشلت قمة باريس في تحقيق تقدم كبير على طريق إحلال السلام في أوكرانيا، واتفق أطرافها على اللقاء مجدداً في غضون 4 أشهر.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية الأوروبية قطاعات روسية أساسية مثل النفط والدفاع والمصارف، وقد فرضت للمرة الأولى في 2014 بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الماليزية فوق شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا.

وسَعت القمة الرباعية إلى تنفيذ الاتفاقيات التي وقّعت في مينسك في 2015 وتدعو إلى سحب الأسلحة الثقيلة وإعادة سيطرة كييف على حدودها، ومنح المزيد من الحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوجانسك، وإجراء انتخابات محلية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك كشرط لرفع أو تخفيف العقوبات عن روسيا.

وأسفر الصراع بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.