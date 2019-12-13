عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 41 نسبة المشاركة النهائية في انتخابات الرئاسة الجزائرية

الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات على مستوى البلاد وصلت إلى 41.14 %، فيما بلغت خارج البلاد أكثر من 9%.



وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن إعلان النتائج الأولية سيكون في الـ3 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي للجزائر.

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وفي وقت سابق مساء الخميس، كشفت مصادر سياسية جزائرية، النقاب عن تصدر المرشح المستقل عبدالمجيد تبون النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن تبون تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في نصف عدد محافظات الجزائر، وفق التقسيم الإداري القديم (48 محافظة)، أي ما يقارب 20 محافظة.

لكن المصادر لم تجزم إن كان المرشح عبدالمجيد تبون قد حسم نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه في الدور الأول أم لا، في ظل المنافسة الشديدة من مرشحين آخرين.

وبحسب النتائج الأولية، تراجع علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض بشكل غير مسبوق، في وقت كان المراقبون يصفونه مع المرشح عبدالمجيد تبون بـ"المرشحين الثقيلين"، خاصة أنه حاز المركز الثاني في رئاسيات 2004 و2014 لكن بفارق قريب عن خصمه السياسي عبدالعزيز بوتفليقة.