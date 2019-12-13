- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق جزئى فى مبنى تابع للمخابرات بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حريق جزئى فى مبنى تابع للمخابرات بالسودان
الجمعة 13 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اندلع اليوم الخميس حريق جزئى فى قسم الصيانة بالورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة السوداني، بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحرى (شمال العاصمة).
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن الناطق الرسمى باسم جهاز المخابرات العامة، قوله إن الحريق سببه احتكاك حدث أثناء صيانة أحد المحركات، لافتاً إلى أنه امتد ليشمل مخزنا لقطاع الغيار.
وأشار إلى أن وحدة الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة، مما ساهم فى منع تمدده فى بقية أجزاء الورشة، والمبانى المجاورة، ودون أن تكون هناك خسائر فى الأرواح أو إصابات.
وقال إن رئيس جهاز المخابرات الفريق أول أبو بكر دمبلاب، تفقد موقع الحادث، واطمئن على سلامة العاملين فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق جزئى فى مبنى تابع للمخابرات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.