شكرا لقرائتكم بلومبرغ: أميركا تتوصل لاتفاق تجارة مع الصين ينتظر توقيع ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة "بلومبرغ" الخميس عن توصل واشنطن إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بكين بشأن التجارة.

وأضاف أن ما يسمى اتفاق "المرحلة واحد" ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت "بلومبرغ" الخبر عن مصادر قالت إنها أحيطت علماً بالخطط.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الخميس إن الجانب الأميركي، خلال المفاوضات التجارية مع الصين، خفّض الرسوم الحالية لتصدير السلع الصينية للنصف، وذلك بحجم 360 مليار دولار، بالإضافة إلى التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد قال الخميس إن الولايات المتحدة "قريبة جداً" من إبرام اتفاق تجارة مع الصين، وذلك قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم أميركية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

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وغرد ترمب على "تويتر": "نقترب جداً من صفقة كبيرة مع الصين.. هم يريدونها، وكذلك نحن".

وأبلغت مصادر وكالة "رويترز" أن من المتوقع أن يلتقي ترمب بكبار مستشاريه التجاريين اليوم لبحث موعد 15 ديسمبر/كانون الأول المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة.

بدورها، كانت وزارة التجارة الصينية، قد صرحت أن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوماً مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار، مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال يوم الأحد.

وقالت المصادر إن وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبيرت لايتزر والمستشارين لاري كودلو وبيتر نافارو هم المسؤولين الذين سيشاركون في الاجتماع، لكن القرار الأخير سيكون للرئيس ترمب.

وصرحت المصادر أن بعض المسؤولين الأميركيين يرون أن الجولات السابقة من الرسوم الجمركية لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على الاقتصاد الأميركي.