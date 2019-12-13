شكرا لقرائتكم مجلس الشيوخ يمرر بالإجماع قرار الاعتراف بإبادة الأرمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.

وإثر تنبي القرار، أعلنت أنقرة أن "العلاقات مع واشنطن في خطر".

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب عرقلوا هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات.. دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية". لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.

واليوم أعلن السيناتور ميننديز أن "مجلس الشيوخ يقر رسمياً الاعتراف بمذابح تركيا بحق الأرمن".

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وأضاف ميننديز: "أنا مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة"، مضيفاً بعدما توقف عن الكلام متأثراً وغلبته الدموع، أن هؤلاء "يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه".

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات أن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع المانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى "مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة" خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وكان مجلس النواب تبنى القرار في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتأييد 405 أصوات من 435، ما أثار غضب أنقرة التي نددت بـ"إهانة" وإجراء "لا قيمة له".

ولاحقاً، عطّل حليف لترمب في مجلس الشيوخ محاولة أولى للتصويت على القرار، بعد ساعة فقط من لقاء جمع ترمب والرئيس رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.