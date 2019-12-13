شبيب: نعاني من عوارض عدم اكتمال حلقات سلسلة شبكة الصرف الصحي

اكد محافظ بيروت زياد شبيب في حديث تلفزيوني "أننا نعاني حاليا من عوارض عدم اكتمال حلقات سلسلة شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الامطار، والشبكة لم تستكمل ما يسبب الخلل" .
واوضح شبيب ان "المسؤولية لا تقع علينا والتعميم في هذا الاطار هو ظلم وهناك جهة مسؤولة عن تنفيذ هذه الشبكات، والسبب بنيوي".
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