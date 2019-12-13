شبيب: نعاني من عوارض عدم اكتمال حلقات سلسلة شبكة الصرف الصحي

اكد ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ في حديث تلفزيوني "أننا نعاني حاليا من عوارض عدم اكتمال حلقات سلسلة شبكة ​الصرف الصحي​ وشبكة مياه ​الامطار​، والشبكة لم تستكمل ما يسبب الخلل" .

واوضح شبيب ان "المسؤولية لا تقع علينا والتعميم في هذا الاطار هو ظلم وهناك جهة مسؤولة عن تنفيذ هذه الشبكات، والسبب بنيوي".