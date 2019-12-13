مخزومي شكر المجموعة الدولية على وضع المسؤولين في لبنان أمام مسؤولياتهم

شكر رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مجموعة الدعم الدولية على المؤتمر الذي انعقد في باريس لمساعدة لبنان لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإيلاء اهتمامها لبنان عبر خطة تضع المسؤولين في لبنان أمام مسؤولياتهم عبر فرض شرط قيام حكومة نظيفة بعيدة عن الفاسدين، وعدم ربط المساعدة الدولية بالأشخاص، بما يؤشر إلى اعتماد شروط الجمهور اللبناني الذي نزل الى الشارع منذ اكثر من خمسين يوما.
وفي بيان له توجه مخزومي بالشكر الى فرنسا ممثلة برئيسها ايمانويل ماكرون لجهوده في رعاية هذا المؤتمر والتزامه بسياسة دعم لبنان لناحية الاصرار على عدم ربط المساعدات بشخص أي رئيس مكلف بل بخطة انقاذية توقف الفساد والهدر وتتخذ قرارات إصلاحية سريعة وفاعلة.
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