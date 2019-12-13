عبس: الأزمة خطرة ونحن وسط الانهيار ويجب تسليم اختصاصيين ذوي هوى سياسي

أكد القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​زياد عبس​ أن "​الأزمة​ خطرة، بحيث اننا في وسط الانهيار والمطلوب الاعتراف بالفشل وتسليم اختصاصيين ذو هوى سياسي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبس أن "المسؤول عن الازمة هو ​الاقتصاد​ الريعي الذي كان على مدى ٣٠ سنة"، لافتاً الى أنه "يجب ان تحدد اولويات ​الحكومة​ المقبلة ونربطها بجدول زمني محدد".

وشدد على ان "مطلب الناس لا علاقة له بالمجتمع دولي وبالصراع الاميركي الايراني".

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