يمق تفقد ليلا مبنى انهار جزء منه في القبة: لابلاغ البلدية عن المباني المتصدعة

تفقد رئيس ​بلدية طرابلس​ الدكتور ​رياض يمق​ مبنى مطانيوس سعد في منطقة ​القبة​ بطرابلس الذي انهار سقف درجه، واقتصرت الاضرار على الماديات، وذلك برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي ومهندسي ​البلدية​ وآمر فصيلة ​قوى الأمن الداخلي​ في القبة وشرطة البلدية، بحضور مخاتير وعدد من اهالي القبة.

وجال يمق في طبقات المبنى، مطلعا على الأضرار والشققات.

وأكد يمق "انني تلقيت اتصالات حول وجود ​انهيار سقف​ الدرج في هذا المبنى، فتوجهت برفقة فريق هندسي من البلدية تقدمه المهندس ​حسين يوسف​، ووجدنا حالة غضب عارمة من الأهالي، وأوضحت للجميع ان سكان وأصحاب المبنى لم يتقدموا بطلب حول وجود تشققات في سقف الدرج، وطبعا شاهدت تشققات في الجدران والسقوف، واتصلت بورشة الطوارئ، حيث تم تعزيل الردميات وتم التدعيم بناء لتوجيهات المهندس المرافق، وتم تطمين الاهالي بعدم وجود اي خطر عليهم ويمكنهم البقاء في المنازل، واكد المهندس ان المبنى يحتاج الى ترميم لوجود التشققات الناتجة عن ​المياه​ بسبب عدم الصيانة نظرا للفقر والعوز عند السكان".

ولفت الى "اننا نتوجه الى الاهالي الذين يسكنون في مباني متصدعة وفيها تشققات بضرورة إبلاغ البلدية فورا".

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