الاتحاد الأوروبي يمدّد لستة أشهر عقوباته الاقتصادية على روسيا

أعلنت رئاسة ​المجلس الأوروبي​ ان "قادة ​الاتحاد الأوروبي​ مددوا لستّة أشهر إضافية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ​بروكسل​ على ​موسكو​ بسبب ضمّها شبه جزيرة ​القرم​ الأوكرانية في 2014".



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