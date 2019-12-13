أظهر استطلاع لآراء المقترعين في ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة التي جرت في ​بريطانيا​ الخميس أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل ممّا سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون لثاني.

وبحسب الاستطلاع فإنّ حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعداً لحزب العمل. ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال ساعات الليل.

وما أن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2بالمئة مقابل الدولار و1,6 بالمئة مقابل اليورو.

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كانت هذه تفاصيل خبر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في بريطانيا: 368 مقعدا للمحافظين و191 للعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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