شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحصول على كارنية المحاماة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مجلس نقابة المحامين عدد من الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها .

ويرصد "الخليج 365 "الأوراق المطلوبة من المحامين لتجديد كارنيه 2020 كالأتى:-

لمجددى 2019:

من جدد 2019 من دون نقل أو إعادة يجدد 2020 دون أية مستندات

من جدد 2019 عن طريق النقل والاعادة عليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين من اعمال المحاماة خلال عام 2019

لمجددى 2018:

تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامى 2018 و 2019 برنت تأمينات خاص و عام و حكومىشهادة تحركات

لمجددى 2016 وما قبلها:

تزول عضوية المحامى بقوة القانون و لا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين الا باجراءات و رسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتركات المستحقة و تضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها الى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا و ذلك بشروط :

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- أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال

- فيش جنائى

- كشف طبى

- برنت تأمينات عام و خاص و حكومى

- شهادة تحركات

- رقم قومى

- بطاقة ضريبية