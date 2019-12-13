شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 3 مهام للسلطات المختصة بقانون البرلمان العربى للحفاظ على الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم مشروع القانون الاسترشادي الوارد من البرلمان العربي بشأن "حفظ الآثار العربية"، المعروض للنقاش فى مجلس النواب، السلطة المختصة السلطة المعنية بـحماية الآثار داخل الدولة، بثلاث مهمات رئيسية.

يستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1. إعداد قاعدة بيانات تتضمن الآثار الخاصة بالدولة، وتسجيلها وتصويرها ورسمها بشكل تفصيلى فى سجلات خاصة.

2. تصنيف الأثار بطريقة ممنهجة ودقيقة وترتيبها بشكل علمى ودقيق وفق أفضل الطرق الحديثة ( المساحة التصويرية، الاستشعار عن بعد، نظام تحديد المواقع العالمى، المساحة المستوية، نظم المعلومات الجغرافية).

3. إعداد قائمة خاصة بآثار الدولة التى تعرضت للسرقة، أو تم نهبها أو تدميرها، بالإضافة إلى بيان تفصيلى يوضح حالتها قبل وبعد ما طرأه عليها من تغيير.