غلق باب الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البريطانية، وبدأت عملية فرز الأصوات، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وأدلى البريطانيون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون من أجل تحقيق أغلبية "وإتمام عملية بريكست" أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الخميس.
وتحدى الناخبون في وسط لندن، حيث صوتت الغالبية هناك على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، المطر والطقس الكئيب وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بالمدينة.
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