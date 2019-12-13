"خبط عربية راكنة".. التصريح بدفن شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان المخرج شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية مع عمرو أديب، بعد وفاته في حادث سير مساء اليوم الخميس.
واصطدم المتوفى بسيارته في سيارة أخرى متوقفة في شارع النصر في منطقة منشأة ناصر، حسبما ذكرت التحريات.
وأوضحت التحقيقات أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحادث، حيث فوجئ "شريف" بسيارة أمامه خلال سيره بالطريق فاصطدم بها، ما أدى إلى وفاته.
يذكر أن شريف السقا يعمل مخرجًا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر "، وكان مخرجًا في كل برامج عمرو أديب منذ بداية مسيرته الإعلامية.
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