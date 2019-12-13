ننشر تفاصيل التقرير الخاص بالآثار المضبوطة بمركز للغسيل الكلوي بالفشن - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أمرت نيابة مركز الفشن جنوب بني سويف، بتشكيل لجنة برئاسة عمر زكي مدير عام الآثار وقرني محمد فرحات مدير عام ترميم مصر الوسطى، وربيع عقل علي كبير مفتشي الآثار، وأحمد محمد، وجاسر حسن، مفتشين بالآثار، لمعاينة القطع الأثرية التي جرى ضبطها بمركز الغسيل الكلوي في مدينة الفشن داخل 5 صناديق خشبية، وتمثال خشبي تعذر وضعه داخل الصناديق.

واتضح من المعاينة وجود 45 عملة صغيرة الحجم من المعدن ترجع للعصر البطلمي، و 46 عملة متوسطة الحجم ترجع للعصر البيزنطي،و 31 عملة مختلفة الحجم ترجع للعصر الروماني، وصندوق خشبي مفكك ارتفاعه 31 سم وعرضه 25 سم، وعمقه 21 سم، يرجع للعصر الروماني، وقناع من الجص يمثل وجه رجل مطعم العينين ذو شعر أسود طوله 24 سم وعرضه 17 سم يعود للعصر اليوناني الروماني، و6 وجوه خشبية بعضها عليه ألوان ،ويبلغ أقصى طول لها 30 سم وعرض 22 سم، وجميعها أثري ترجع للعصر المتأخر.

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كما عثر على تابوت خشبي لصقر مكون من جزئين عليه بعض الكتابات الهيروغليفية من الأمام طوله 50 سم وعرض 14 سم يرجع للعصر المتأخر ،و3 تماثيل خشبية يبلغ أقصى طول لهم 31 سم ويعود للعصر المتأخر، وتمثال خشبي متوسط الحجم عليه بقايا ألوان على هيئة آدمية بالوضع الأوزيري طوله 50 سم، وعرض 13 سم ويرجع للعصر المتأخر.

وأكدت اللجنة وجود بعض القطع غير الأثرية منها 157 حبات عقد زرقاء اللون حديثة الصنع، وعقد مكون من 44 حبة و30 تمثال تقليد صغير الحجم غير أثري، و14 تمثال متوسط الحجم غير أثري، و قطعة صغيرة من الجبس على شكل رأس آدمي وجزء صغيرة من الفخار حديثة الصنع، و 9 تماثيل من الخشب مختلفة الأشكال والأحجام والألوان و 13 عملة معدنية غير أثرية، و تمثال من الخشب لسيدة تمسك بيدها طائر وعليه ألوان وهو حديث الصنع وغير أثري، وتمثال من النحاس حديث الصنع، ولوحة من الجبس عليها بقايا نقوش تقليد الكتابة الهيروغليفية وهي غير أثرية و 14 تمثال من الجبس مختلفة الأشكال والأحجام وهي غير أثرية، وأواني من النحاس حديثة الصنع غير أثرية.

ومن جانبه أوضح عمر زكي مدير عام الآثار، أن اللجنة أوصت بإيداع القطع الأثرية المخزن المتحفي بإهناسيا، بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن، بينما القطع غير الأثرية أوصت اللجنة باعدامها، وجرى وضع القطع الأثرية داخل صندوق خشبي متوسط الحجم، تحت تصرف النيابة العامة.