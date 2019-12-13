السودان/ اعتقال وداد بابكر زوجة عمر البشير

أوقفت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير

و بحسب موقع "ارم نيوز" فإن النيابة ألقت القبض على وداد للتحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية عديدة في منطقة كافوري باهظة الثمن في ضاحية الخرطوم بحري.

وذكرت المصادر، بأن التحري مع حرم البشير أيضًا، يأتي بسبب حسابات مصرفية تمتلكها.

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وتوقعت المصادر، إحالة حرم البشير عقب التحري معها إلى سجن النساء بأم درمان، إلى حين الفصل في التحقيق.

وتواجه وداد بابكر بلاغات أخرى بالفساد، وجهتها منظمة ”زيرو فساد“ الأهلية، الشهر الماضي، بشأن أموال بناء مدارس، بجانب أموال أخرى لمنظمة ”سند“ الخيرية التي ترأس مجلس إدارتها