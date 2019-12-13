استطلاع رأي: حزب المحافظين سيفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البريطاني

بواقع 86 مقعدًا سيفوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية مقاعد البرلمان ما سيمنحه تمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) يوم 31 يناير، وفق استطلاع لرأي الناخبين. يناير، وفق استطلاع لرأي الناخبين. وأظهر الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطنى الاسكتلندى على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا. على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا. Advertisements وبين الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفى لأغلبية صريحة فى البرلمان المؤلف من 650 مقعدا. وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.

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