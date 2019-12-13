سائحون روس للوفد : مصر أمان وشعرنا بالراحة خلال زيارتها

قالت جوستانا شيكا سائحة روسية إنها زارت مصر ليس من فترة طويلة ، واستمتعت برحلتها هناك، مؤكدة ان هذا البلد بلد الآمان ولا تخشى أى سائحة الذهاب إلى هناك. فشعبها طيب وودود، وذلك في تصريحات خاصة للوفد.

وأضافت أنها كانت في رحلة مع والدها قادها إلى مصر حيث السياحة العلاجية الممتازة والأطباء الجيدون للغاية، بحد وصفها.

واوضحت أن السياحة العلاجية المصرية ساعدت والدتها في حل جميع المشاكل الصحية بسرعة.

فيما قال ساش نيكالفيتش سائح روسي زار

مصر أنه أحبب كثيرا هذا البلد، مشيرا إلى أن الخدمة الفندقية على أعلى مستوى من المحافظة على الاغراض كما أنهم يتسمون بصفات حميدة وطيبة.أضاف ساشا أن الغردقة وشرم الشيخ أفضل الاماكن السياحية على مستوى العالم والتي تتميز برمالها الذهبية وبحارها زرقاء اللون كما أن جوها ممتع للغاية.تقول نتاليا فيسيلفنا الروسية " أحببت حقًا البازارات العربية ، كان هناك الكثير من الملابس الجميلة ، كانت مثيرة جدًا ، وكذلك الطعام لذيذًا جدا ويعتبر الأفضل.وأكدت أن مصر بلد آمنة لا يوجد بها أى أفعال تزعج السائح الأجتبي بالعكس نشعر بأننا في بلدنا الثاني.وتضيف بالقول إنها تود زيارة مصر مرة أخرى لكي ترى الأهرامات والصحاري. لذلك أود العودة لزيارة هذه المعالمفي مصر ، تمكنا من زيارة مدينة شرم الشيخ فقط ، وحتى الآن ، سأعود إلى زيارة العاصمة وغيرها من الأماكن الشهيرة.وتختم بالقول أن هذه المدينة السياحية تتميز أيضل بالطرق الجيدة المزينة بأشجار النخيل الأنيقة، وهناك الكثير من الأزهار ومنتزه مائي كبير في ذلك .