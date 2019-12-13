الشرعية ترحب بفرض عقوبات على كيانات إيرانية

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالمساعدة في تهريب أسلحة إلى اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية، في تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، إنها ترحب «بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن فرض عقوبات على ثمانية كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية».

واعتبرت أن «القرار الأميركي يؤكد ما ذهب إليه اليمن مرارا من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن».

وفرضت الإدارة الأميركية الأربعاء الماضي عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية وشركات طيران، بسبب تهريب الأسلحة الفتاكة إلى اليمن وأسلحة الدمار الشامل.

شبكة شحن إيرانية

تتضمن العقوبات القائمة السوداء لشبكة شحن يقودها رجل الأعمال الإيراني، عبدالحسين خادري، والتي تقول الإدارة إنها أرسلت مساعدات فتاكة للحوثيين في اليمن نيابة عن الحرس الثوري وقوة القدس، فيما استهدفت العقوبات أيضا ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة «ماهان إير» بسبب دورها المزعوم في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان نشرته الوزارة «النظام الإيراني يستخدم صناعات الطيران والشحن لإمداد مجموعاته الإرهابية والمتشددة بالأسلحة، مما يساهم بشكل مباشر في الأزمات الإنسانية المدمرة في سورية واليمن».

اعتراف حوثي

على صعيد آخر، اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية في غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفتهما في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.

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وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنه تم تشييع جعفر عبدالله هبرة وحسن عبدالله الشهاري الثلاثاء في مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول تاريخ ومكان مصرعهما.

غير أن مصادر ميدانية أوضحت أن طيران التحالف شن غارة استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف وأسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين.

قائد كتيبة

أكدت المصادر أن المدعو جعفر عبدالله هبرة، قائد كتيبة ما يسمى «التدخل السريع»، لقي مصرعه في الغارة، إضافة إلى القيادي الميداني حسن الشهاري، كما شيعت ميليشيا الحوثي الأربعاء في محافظة إب وسط اليمن ستة من مسلحيها لقوا حتفهم في المواجهات بجبهات شمال الضالع، وذلك بعد يوم واحد من تشييعها أربعة قتلى من مسلحيها قضوا في ذات الجبهة.

عقوبات على شبكة الشحن وطيران الإيرانية

- يقودها رجل الأعمال الإيراني عبدالحسين خادري

- أرسلت مساعدات فتاكة للحوثيين في اليمن

- معاقبة ثلاثة من وكلاء المبيعات لشركة ماهان إير