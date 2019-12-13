الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ستة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، أن جنود الاحتلال داهموا مدينة الخليل واعتقلوا كلاً من: محمد جمال النتشة، وعبد الخالق النتشة، وعيسى الجعبري، والأسرى المحررين، عمر القواسمي، وجواد بحر النتشة، ومازن النتشة.

وفي ذات السياق اقتحم جيش الاحتلال بلدتي سعير ودورا في محافظة الخليل وفتشت عدداً من المنازل، وعبثت بمحتوياتها.