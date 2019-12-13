5 عوامل تقلق الناخب البريطاني أبرزها الإسكان والبريكست

بدأ البريطانيون الإدلاء بأصواتهم أمس، للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد الأوروبي بقيادة بوريس جونسون أو تنظيم استفتاء جديد حول بريكست بقيادة جيريمي كوربن، في انتخابات تشريعية مبكرة ستطبع الاتحاد الأوروبي ومستقبل المملكة المتحدة لعقود.

5 عناصر

‬قامت‭ «news.gallup» ‬بدراسة‭ ‬خمسة‭ ‬عناصر‭ ‬أساسية‭ ‬لخطط‭ ‬كلا‭ ‬الحزبين‭ ‬وقارنتهما‭ ‬ببعضهما‭ ‬البعض‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬وآراء‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬استطلاعنا‭ ‬العالمي،‭ ‬ضمت‭ ‬الإسكان،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والبريكست،‭ ‬والأمن‭.‬

ويقول‭ ‬جالوب‭ ‬إن‭ ‬غالبية‭ ‬البريطانيين‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬توفر‭ ‬المنازل‭ ‬ذات‭ ‬الأسعار‭ ‬المعقولة،‭ ‬وأن‭ ‬أحد‭ ‬سياسات‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المقترحة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بناء‭ ‬سكن‭ ‬ضخم‭ ‬وإنشاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬ومنح‭ ‬المدن‭ ‬السلطة‭ ‬لوضع‭ ‬سقف‭ ‬أعلى‭ ‬للإيجارات،‭ ‬فيما‭ ‬يلتزم‭ ‬المحافظون‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬برنامجهم‭ ‬ببناء‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭. ‬

‭ ‬وحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬البريطانيين‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬الإسكان‭ ‬الحالي‭ ‬وهذه‭ ‬السياسات‭ ‬قد‭ ‬تعكس‭ ‬أصوات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصوتين،‭ ‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬البريطانيون‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬السكن‭ ‬الجيد‭ ‬ذو‭ ‬السعر‭ ‬المعقول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الغالبية‭ ‬%52‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬غير‭ ‬راضين‭.‬

الرعاية الصحية

‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البريطانيين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬راضين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬توفر‭ ‬الرعاية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البريطانيين،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬نما‭ ‬شعور‭ ‬تقلص‭ ‬التمويل‭ ‬وضغط‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬القليلين‭ ‬للعناية‭ ‬بكبار‭ ‬السن‭.‬

‭ ‬وتظن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬البريطانيين «‭ «%73‬‭‬أنهم‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬توفر‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يعيشون‭ ‬فيه،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬الرضى‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭. ‬

الحفاظ على البيئة

البريطانيون أقل رضى عن جهود الدولة للحفاظ على البيئة، رغم أن المملكة المتحدة أعلنت مبدئيا التغير المناخي على أنه حالة طارئة وطنية هذا الصيف، وأوضح كل من الحزبين العمال والمحافظين خططهما لمحاربته وطورا اقتصادا بريطانيا أخضر.

قيادة البريكست

البريطانيون مستاؤون بشكل متزايد من قيادة بريكست، حيث كانت هزائم بريكست مستمرة في البرلمانات البريطانية والأوروبية في السنوات الثلاث الماضية.

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لقد أثار البريكست استياء البريطانيين بإجراءاته الطويلة وسياساته المثيرة للخلافات والتي بالفعل تسببت في استقالة رئيسين للوزراء، بعد عدة تراجعات في الخط الزمني للبريكست، إذ يرفض غالبية البريطانيين «56 %» قيادة الدولة في 2019، فيما تراجع الرضى إلى 41 %.

الأمن

معظم البريطانيين واثقون في شرطتهم المحلية، ولكن في ضوء الهجوم الأخير على جسر لندن، الذي أزهق روحي طالبين من جامعة كامبريدج، فقد أصبحت السياسات والعقوبات محط الأضواء.

ورغم أن الجرائم المعروفة ومرتكبي الإرهاب قد احتلوا الصفحات الأولى من الصحف في المملكة المتحدة وأرجاء العالم في الأسابيع الأخيرة، وفي السنوات العديدة الماضية، إلا أن غالبية البريطانيين يظلون بشكل عام واثقين في الشرطة المحلية، وأن حوالي 3 من بين 4 بريطانيين «73%» واثقين في 2019 من الشرطة.

5‭ ‬عوامل‭ ‬تقلق‭ ‬الناخبين‭ ‬البريطانيين

- غالبية البريطانيين غير راضين عن فرص الإسكان

- التمويل‭ ‬وضغط‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬أثرا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية

- الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ألقت‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬الأمن

- البريطانيون‭ ‬أقل‭ ‬رضى‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة

- البريطانيون‭ ‬مستاؤون‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬بريكست