وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب المشروع تصنيع وتركيب 729 طرفًا صناعيًا (سفلي - علوي) بجودة عالية، وإعادة تأهيل بدني لـ1300 مصاب، وتوطين الخدمة لـ73 شابًا يمنيًا من الكوادر الصحية للعمل بمركز الأطراف الصناعية في المحافظتين، وتقديم برامج تدريبية متنوعة لـ95 من الكوادر اليمنية الشابة في مجالات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل البدني والدعم النفسي.
إسعاف وأدوية
قدّم المركز سيارتي إسعاف وكميات من الأدوية لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، والسيارتان مجهزتان تجهيزًا متكاملاً مع شحنة جديدة من الأدوية لتوزيعها في مديريتي التحيتا والدريهمي بالحديدة.
مواد إيوائية
واصل المركز توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من العاصفة المدارية «بافان» في قرى حولاف، وعرهن، وعرهن ديليشيه، بمديرية حديبو التابعة لجزيرة سقطرى، شملت 150 بطانية و50 بساطًا، استفاد منها 900 فرد.
بنجلاديش
اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا في بنجلاديش، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 67 عملية جراحية في اليوم الـسادس والأخير، ليصبح مجموع العمليات 702 عملية جراحية خلال الحملة، كما جرى صرف نظارات وعلاجات طبية للحالات التي لا تتطلب تدخلاً جراحيًا.
الأردن
قدّمت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ5504 أطفال من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك خلال نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل مركز للأطراف الصناعية في تعز ومأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.