تشغيل مركز للأطراف الصناعية في تعز ومأرب

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية، وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز، بـ2.044.543 دولارًا، حيث يستفيد من الاتفاقية 2197 فردًا. وسيتم إعادة تهيئة وتجهيز مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري بموجب المشروع تصنيع وتركيب 729 طرفًا صناعيًا (سفلي - علوي) بجودة عالية، وإعادة تأهيل بدني لـ1300 مصاب، وتوطين الخدمة لـ73 شابًا يمنيًا من الكوادر الصحية للعمل بمركز الأطراف الصناعية في المحافظتين، وتقديم برامج تدريبية متنوعة لـ95 من الكوادر اليمنية الشابة في مجالات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل البدني والدعم النفسي.

إسعاف وأدوية

قدّم المركز سيارتي إسعاف وكميات من الأدوية لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، والسيارتان مجهزتان تجهيزًا متكاملاً مع شحنة جديدة من الأدوية لتوزيعها في مديريتي التحيتا والدريهمي بالحديدة.

مواد إيوائية

واصل المركز توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من العاصفة المدارية «بافان» في قرى حولاف، وعرهن، وعرهن ديليشيه، بمديرية حديبو التابعة لجزيرة سقطرى، شملت 150 بطانية و50 بساطًا، استفاد منها 900 فرد.

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بنجلاديش

اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوغرا في بنجلاديش، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 67 عملية جراحية في اليوم الـسادس والأخير، ليصبح مجموع العمليات 702 عملية جراحية خلال الحملة، كما جرى صرف نظارات وعلاجات طبية للحالات التي لا تتطلب تدخلاً جراحيًا.

الأردن

قدّمت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية لـ5504 أطفال من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك خلال نوفمبر الماضي.