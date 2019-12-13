انتخابات بريطانيا.. حقائق «غير مألوفة» عن الاقتراع و«الباب الأسود» !

دينا محمود (لندن)

أدلى الناخبون البريطانيون بأصواتهم، فيما يوصف على نطاق واسع بـ«الانتخابات الأكثر أهمية منذ عقود»، لكن أغلبهم على الأرجح قد لا يعرف العديد من الحقائق غير المألوفة، المتعلقة سواء بالاقتراع نفسه، أو بالعملية السياسية بشكل عام، أبرزها الآتي:

* «الأولى منذ قرن»

منذ 96 عاماً كاملة، لم تشهد بريطانيا انتخابات عامة في ديسمبر، الذي يعرف بأنه الشهر، الذي يخصص جانباً كبيراً من نصفه الثاني للعطلات الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، وكانت المرة الأخيرة التي نُظِمَ فيها الاقتراع، خلال ذلك الشهر في عام 1923، وتمخض الاقتراع وقتذاك عن «برلمان معلق»، لم يحظ فيه أي حزب بغالبية، تُمَكِنه منفرداً من تشكيل الحكومة، وهو السيناريو الذي يتخوف كثيرون من أن تسفر عنه هذه الانتخابات أيضاً.

* لغز يوم الخميس

اعتاد البريطانيون، التصويت في الانتخابات التشريعية، يوم الخميس الأول، من شهر مايو كل خمس سنوات، وحتى حينما تُجرى انتخابات مبكرة، كتلك التي شهدتها البلاد أمس، لا يختلف الأمر، فالاقتراع يُنظم أيضاً في اليوم نفسه من أيام الأسبوع، وتشير إحدى النظريات التي تفسر ذلك، إلى أن القائمين على العملية الانتخابية في بريطانيا، كانوا يحرصون في الماضي على إجراء التصويت في اليوم السابق مباشرة ليوم الجمعة، الذي كان يشهد صرف الرواتب أسبوعياً، أما الهدف فكان يتمثل في تجنب أن ينشغل الناخبون بإنفاق الأموال عن أداء واجبهم الانتخابي.

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* لماذا لا تصوت الملكة؟

لا يحظر الدستور البريطاني على الملكة إليزابيث الثانية، التصويت في الانتخابات، لكنها تُؤْثِر الإحجام عن ذلك، وبحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فيرجع هذا الموقف إلى رغبة الملكة في البقاء على الحياد، وعدم اتخاذ أي موقف سياسي من أي نوع، ويمتد هذا الموقف المحايد إلى الكلمة التي تلقيها ملكة بريطانيا، في افتتاح الدورة البرلمانية، فهي تُعد بالكامل من جانب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، ويقتصر دور الملكة على إلقائها فحسب.

* للرجال فقط !

على الرغم من الدور الكبير، الذي تلعبه المرأة حالياً في الحياة العامة في بريطانيا، إلى حد أن رئيس الحكومة كان حتى منتصف العام الحالي سيدة هي تيريزا ماي، فلم يكن بمقدور نساء المملكة المتحدة الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات حتى قبل قرن تقريباً، وكان ذلك مُقيداً بتجاوز النساء سن الثلاثين، وهو ما كان يزيد على سن الانتخاب المحدد لأقرانهن من الرجال بتسع سنوات كاملة، ولم تحظ المرأة البريطانية بالحق نفسه المكفول للرجل في الانتخاب، اعتباراً من سن 21 عاماً، سوى في عام 1928، وبعد ذلك بعقود، تغير سن الانتخاب، ليصبح 18 عاماً بشكل عام.

* سر 10 داوننج ستريت؟

في نظر كثيرين، يشكل مقر إقامة رئيس الحكومة في بريطانيا، الواقع في وسط لندن، وتحديداً في 10 شارع داوننج، أو ما يُعرف بـ 10 داوننج ستريت، العنوان الأشهر في المملكة المتحدة بأسرها، لكن هؤلاء لا يدركون غالباً، أن المقر لم يحمل دائماً رقم 10، فعندما خصص لهذا الغرض، للمرة الأولى عام 1723، لرئيس الوزراء وقتذاك، روبرت وولبول، كان بابه الأسود الشهير يحمل رقم 5، قبل أن يتغير هذا الرقم عبر الزمن.