جرائم كراهية تستهدف الفلسطينيين في القدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تعرضت قرية منشية زبدة في القدس، أمس، إلى اعتداء من مجموعة من المستوطنين، حيث كتبت شعارات عنصرية على جدران المسجد وأعطبت عشرات السيارات، في حادث يتكرر للمرة الثانية بأقل من أسبوع.

وبحسب وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، فقد أقدم عناصر عصابة تدعى «تدفيع الثمن»، على إعطاب أكثر من 70 سيارة في القرية، كما قاموا بكتابة شعارات مسيئة للإسلام عند مدخل مسجد القرية.

كذلك، كتب المخربون شعارات عنصرية تدعو لطرد العرب، وأوصاف مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسموا نجمة داوود على إحدى السيارات بعد ثقب إطاراتها. وتعد هذه الحادثة، الثانية من نوعها، في أقل من أسبوع، حيث أقدمت العصابة نفسها على عمليات تخريب فجر الاثنين الماضي، في بلدة شعفاط في القدس، حيث كتبت عبارات عنصرية على جدران البلدة، وأعطبت عشرات السيارات.

وكان «مركز مناهضة العنصرية»، اعتبر أن الحديث يدور هنا عن «ظاهرة خطرة تزداد توسعا، ما يستدعي إقامة لجنة تحقيق خاصة للتعامل معها. لا يعقل أن الظاهرة مستمرة ولا يوجد معتقلون أو أي استنتاجات من الأجهزة الأمنية».

وأغلق مستوطنون، امس، مدخل بلدة العيزرية شرق القدس، ببوابة حديدية. ويأتي ذلك بعد تصريحات أطلقها «رئيس بلدية مستوطنة معالي ادوميم» المجاورة للبلدة، والتي طالب فيها بإغلاق المسار الذي يؤدي إلى مدخل البلدة الرئيسي من جهة المستوطنة أمام المواطنين الفلسطينيين الداخلين إلى البلدة، بذريعة أنهم يعرقلون حركة المستوطنين.

وهاجم مستوطنون، امس، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق نابلس جنين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار ببعضها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي، فجر امس، 12 فلسطينيا بينهم رئيسة مجلس مؤتمر طلبة جامعة بير زيت السابقة، شذى ماجد حسن، خلال اقتحامها لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ونشرت عائلة شذى فيدو للحظة الاعتقال على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مداهمة منزلهم في حي عين مصباح، وودعت الطالبة أسرتها بكلمة «ادعولي»، ليتم نقلها إلى جهة مجهولة.

وقالت شقيقة شذى: «لحظة اقتحام المنزل طلبوا منا الهويات ولم يفتشونا وأحضروا ورقة وقال الضابط بدنا شذى تيجي معنا، وأحضروا مجندة وسحبتها إلى خارج المنزل بعنف».

وأضافت: «عاملوها بقسوة خلال الاعتقال وأوقفوا الدوريات العسكرية في شارع آخر وأخذوها من بين الأشجار».

وتدرس شذى بكلية الآداب بجامعة بير زيت بتخصص علم النفس، وترأست في العام الماضي مؤتمر مجلس الطلبة.

وشهدت مدينة رام الله مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات إسرائيلية، تخللها إطلاق للقنابل الغازية والرصاص المعدني، ما أدى إلى إصابة مسعف والعديد من المواطنين بحالات اختناق، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة.