أديس أبابا تحتفي برجل السلام آبي أحمد

أديس أبابا (د ب أ)

اصطف عشرات الآلاف من المواطنين الإثيوبيين، في شوارع العاصمة أديس أبابا، أمس، لاستقبال رئيس الوزراء، آبي أحمد، لدى عودته من النرويج، حيث تسلم جائزة نوبل للسلام.

وارتدى كثيرون ملابس عليها صورة زعيمهم، ورددوا شعارات تشيد بآبي، الذي شارك في مراسم تسلم الجائزة، في أوسلو، الثلاثاء.

وقال آبي، لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي: «لقد تسلمت الجائزة نيابة عن الإثيوبيين والإريتريين»، وأعلنت لجنة نوبل النرويجية للجائزة، أن آبي أحمد استحق الجائزة «لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا»، وجهوده من أجل «السلام والتعاون الدولي»، ورافقت الخيول موكب آبي، الذي شق طريقه وسط حراسة مشددة من عناصر من الحرس الجمهوري.

ويثني كثيرون على آبي، بسبب إنجازاته في المنطقة، التي تتضمن التوصل إلى اتفاق سلام مع إريتريا، والتوسط بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان، كما يواصل الجهود اللازمة، لتخفيف حدة التوترات العرقية العنيفة التي تشهدها البلاد.