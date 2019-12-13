أهالي تل أبيض ورأس العين يستنجدون بالمنظمات الإنسانية

دمشق (د ب أ )
ناشد أهالي منطقتي تل أبيض ورأس العين في شمال سوريا المنظمات الإنسانية لفك الحصار عنهما وإرسال مواد إغاثية إليهما.
وأشار الأهالي إلى نقص المواد الغذائية في المنطقتين اللتين يزيد عدد سكانهما على 300 ألف شخص، والمحاصرتين منذ إطلاق تركيا عدوانها العسكري في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.
وأضافوا أنه منذ تقدم الجيش التركي وسيطرته على المنطقة منتصف شهر أكتوبر الماضي، تراجع دخول المواد الغذائية من مدينة الرقة ومنبج وريف الحسكة، لذلك نفدت المواد الغذائية تقريباً من الأسواق بشكل كامل. ومن جانبه، قال موسى أحمد من مدينة تل أبيض: «إن الجيش التركي اكتفى بإرسال عدد من السيارات التابعة للهلال الأحمر التركي الذي قام بتوزيع مساعدات غذائية بسيطة على عدد من سكان مدينة تل أبيض».
وأضاف: «نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات، نريد من الحكومة التركية أن تفتح البوابة الحدودية، وتسمح بدخول المواد الغذائية إلى المنطقة»، لافتاً إلى ارتفاع الأسعار أكثر من أربعة أضعاف عن سعرها قبل انطلاق العدوان التركية. وطالب أحمد «بفتح الطريق باتجاه الرقة وجلب المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، أفضل من قدومها من تركيا نظراً لفارق السعر بين المنطقتين، لأن دخل المواطن التركي غير دخل المناطق السورية التي تعيش حالة حصار».
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