تونس: تهديد إرهابي بتفجير مركز تجاري بالعاصمة

ساسي جبيل (تونس)

أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، صباح أمس، أنه تم العثور فعلاً على ورقة في محيط مركز تجاري بالعاصمة، تحتوي على إيحاء بتهديد إرهابي، ويجري التثبت من جديته من عدمه، من قبل الوحدات الأمنية المختصة.

وتعهد أعوان منطقة الأمن الوطني بالبحيرة، بالبحث حول ملابسات عثور المشرفين على مركز تجاري معروف بالبحيرة، على ورقة تحمل عبارات تهديد، بتفجير مبنى المركز التجاري المذكور.

وعثر على تلك الورقة، في حدود الساعة السادسة، من صباح أمس، تحت أبواب المركز، وداخل صندوق الرسائل الخاص به.

إلى ذلك، كشف حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني، بمجلس نواب الشعب التونسي، عن تواصل المشاورات من أجل تكوين جبهة برلمانية جديدة، وأكّد الناصفي، في تصريح إذاعي، أن الجبهة المذكورة ستضم كتلة حزبه «الإصلاح الوطني» (15 نائباً)، وكتلة حزب «قلب تونس» (38 نائباً)، وكتلة حزب «المستقبل» (9 نواب)، وأوضح الناصفي، أن هذه الجبهة البرلمانية قد تكون فاعلة، وقادرة على خلق التوازن داخل المجلس، الذي تمثل فيه حركة النهضة الإخوانية بـ62 نائباً، وهو ما سيجعلها الكتلة الثانية في البرلمان.