البرهان: السودان تعافى ويتطلع إلى تضامن أشقائه

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودان تعافى، وإنه يعيش عهداً جديداً من الحرية والسلام والعدالة. وأكد البرهان أن مسيرة الثورة السودانية قطعت شوطاً مقدراً من خلال الحكم الانتقالي في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون، وإنجاز أهداف الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة السودان للتحول الديمقراطي المستدام.

وأشار البرهان خلال مخاطبته اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة في الخرطوم، إلى التطورات التي حدثت في السودان، والجهود الجارية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وفي مقدمتها تحقيق السلام الشامل المنصف الذي يسعى لعلاج جذور المشكلات، كما أشار إلى جهود السلطة الانتقالية الحثيثة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب. وأكد أن السودان يتطلع إلى تضامن الأشقاء والأصدقاء، الذين قال إنهم كانوا وما زالوا سنداً وعوناً له ولشعبه في جميع الأوقات.

ومن ناحية أخرى، التقى البرهان بأسر شهداء «مذبحة رمضان» التي أعدم فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير 28 ضابطاً سودانياً في بداية فترة حكم البشير عام 1990 بدعوى تخطيطهم لانقلاب عسكري. وأبلغ رئيس المجلس العسكري أسر الشهداء أنه تم تحديد مكان مقابر الشهداء أخيراً، وأنه سيتم رد الاعتبار للشهداء معنوياً باعتبارهم شهداء، وعسكرياً بمنح كل شهيد رتبتين وصرف مستحقاتهم كاملة، ووعدهم البرهان بأنه سيقتص من كل من ساهم في هذه الجريمة.

من جانب آخر، أكد محمد العواش، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، اعتذار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لدولة الكويت عما بدر من النظام السابق إبان الغزو العراقي للكويت، وقال: «إن حمدوك سيزور الكويت قريباً للإعلان عن الموقف الجديد للقيادة السودانية تجاه الكويت وقيادتها وشعبها». وقال المسؤول الكويتي، في تصريحات بالخرطوم، إن العلاقات بين الكويت والسودان متميزة، ووصف موقف الحكومة الانتقالية تجاه بلاده باللفتة البارعة.