إحباط هجوم إرهابي في لحج

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف قوات الأمن المتمركزة في مركز للشرطة المحلية في مديرية تبن جنوب البلاد. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قوات الحزام الأمني- قطاع مديرية تبن تمكنت بمساعدة السكان من ضبط عبوة ناسفة من صنع محلي كانت عناصر إرهابية زرعتها بالقرب من مركز شرطة الوهط بغية استهداف رجال الأمن المتمركزين في الموقع الأمني، مضيفاً أن القوات الأمنية انتشرت في محيط المركز وشرعت بتأمين المنطقة تمهيداً لانتشال العبوة وتفكيكها من قبل خبراء متفجرات.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية قامت بتمشيط المنطقة تحسباً لأية عبوات ناسفة أخرى جرى زرعها من قبل العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للبحث والتحري عن الجهة والعناصر التي تقف خلف زرع العبوة الناسفة.

في سياق متصل واصلت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن حملتها الرامية إلى ضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة والتي تستخدمها العناصر الإجرامية لشن هجمات إرهابية داخل المدينة. وأوضح قائد القطاع الثامن بقوات الحزام الأمني بعدن النقيب كرم المشرقي أن الأجهزة الأمنية كثفت من جهودها من أجل إنجاح الحملة التي أطلقت قبل أيام لضبط الدراجات النارية والسيارات المخالفة، موضحاً أن القوات الأمنية تساند شرطة السير في انتشارها في الشوارع الرئيسية والجولات ومداخل المديريات لفرض الأمن والاستقرار.

وعبر المسؤول الأمني عن شكره وتقديره لقيادة التحالف العربي وقيادة إدارة الأمن في عدن والحزام الأمني على جهودهم المبذولة لدعم الحملة والتي تهدف إلى ضبط المخالفين وفرض النظام والقانون والقضاء على الإرهاب وفرض الأمن والأمان في عدن.