رئيس الوزراء الأرمني: اعتراف أمريكا بالإبادة "انتصارا" للعدالة

اعتبر رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، تبني مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، انتصارا للعدالة والحقيقة.

وكتب باشينيان عبر تويتر: "باسم الشعب الأرمني، أعبر عن امتناننا للكونجرس الأمريكي"، معتبراً أن تصويت الخميس "خطوة شجاعة نحو الحيلولة دون حصول عمليات إبادة مستقبلاً".

هذا وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى والتي راح ضحيتها مليون أرمني على أيدى القوات التركية.

كان مجلس النواب قد وافق على قرار مماثل، على الرغم من معارضة وزارة الخارجية الأمريكية لتلك الخطوة استناداً إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيداً العلاقات مع تركيا.

ومرر المجلس الذي يقوده الجمهوريون القرار اليوم الخميس، دون اعتراض، وكانت هذه هى المحاولة الرابعة للسيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس في سعيه للحصول على موافقة بالإجماع على القرار.

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ورغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أنه له ثقل بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وغضب المشرعون الأمريكيون من الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا في شهر أكتوبر الماضي بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة قوات من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

كما انتقد المشروعون الأمريكيون قيام تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400، وهو الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون ساري المفعول.

وأعرب ألاعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شخصياً عن مخاوفهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما استضافه ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي.

وترفض تركيا استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف الطرد الجماعي للأرمن من جانب الإمبراطورية العثمانية وقتلهم.