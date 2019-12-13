كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا "باطل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال صالح للصحفيين في أثينا إنه يؤكد رفض ذلك الاتفاق ويعتبره باطلاً، ووصف من وقعوه نيابة عن بلاده بأن ليس لهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك بسبب ما قال إنه رفض لحكومتهم ذاتها، مشيراً إلى إخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
وصالح متحالف مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد ويعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس.
وتقول تركيا إن "الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي"، ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة".
وقالت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء الماضي إنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.