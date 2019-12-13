الجيش الليبي يسيطرعلى مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين

وأشار الجيش الليبي، إلى أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين.

وأعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الخميس، بدء المعركة الحاسمة، وأعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.

وقال "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

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ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة.