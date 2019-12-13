كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطرعلى مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار الجيش الليبي، إلى أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة العربية الليبية تبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين.
وأعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الخميس، بدء المعركة الحاسمة، وأعطى أوامره للجيش الليبي بالتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.
وقال "حفتر"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة.
وكما دعا حفتر الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.