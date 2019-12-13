محكمة تونسية تحكم بسجن رجل الأعمال "الرياحي" 11 عاماً

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكماً بسجن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي الفار خارج البلاد 11 عاماً مع النفاذ العاجل.

وأوضح أن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي كانت أصدرت تقريراً يؤكد شبهات الفساد المالي ضد سليم الرياحي الذي غادر تونس منذ ديسمبر2018.

وتابع المصدر قائلاً إنه يمكن الطعن على الحكم.

والرياحي ظهر على الساحة السياسية بعد ثورة 2011 مع حزبه الاتحاد الوطني الحر وترأس فريق النادي الإفريقي.

وشارك الرياحي في الانتخابات الرئاسية في 2014 وحل خامساً وفاز حزبه بمقاعد في البرلمان وشارك في الائتلاف الحكومي ثم انسحب منه.

وتتضارب المعلومات بشأن مصادر أمواله. وقد صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن منذ أبريل الماضي.